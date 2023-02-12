Kahramanmaraş'ta depremden hasar gören yollar drone ile görüntülendi

Evri Mahallesi'nde yaşayan Hasan Tercan, deprem sırasında Gaziantep'te bulunduğunu, depremin ardından mahallesine döndüğünü belirterek, "Allah böyle depremi bir daha göstermesin. Acımız büyük, Türkiye'mizin başı sağ olsun. Bu yol, Evri ve Çöçelli arasında kalıyor. Yol harap olmuş, Allah daha beterini göstermesin." diye konuştu.