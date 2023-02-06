Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar var. Bölge valilerinden çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.
10 kentte 1710 binanın yıkıldığı depremde saat 10.00 itibariyle toplam 284 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 323 kişinin yaralandığı açıklandı. Kahramanmaraş’ta 70, Malatya’da 47, Adıyaman’da 13, Diyarbakır’da 14, Şanlıurfa’da 18, Osmaniye’de 20, Adana’da 10, Kilis’te 8 ve Hatay’da 4 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da da yıkıma sebep oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Dördüncü seviye deprem alarmı verdik. Dördüncü seviye uluslararası destek istenilen bir alarm” dedi.
Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla, bölgede;— AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023
▪️ 6’nın üzerinde 3️⃣
▪️ 5’in üzerinde 1️⃣4️⃣
▪️ 4’ün üzerinde 3️⃣4️⃣
olmak üzere toplam 6️⃣6️⃣ artçı sarsıntı meydana gelmiştir.
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