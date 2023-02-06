Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

10 kentte 1710 binanın yıkıldığı depremde saat 10.00 itibariyle toplam 284 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 323 kişinin yaralandığı açıklandı. Kahramanmaraş’ta 70, Malatya’da 47, Adıyaman’da 13, Diyarbakır’da 14, Şanlıurfa’da 18, Osmaniye’de 20, Adana’da 10, Kilis’te 8 ve Hatay’da 4 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da da yıkıma sebep oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Dördüncü seviye deprem alarmı verdik. Dördüncü seviye uluslararası destek istenilen bir alarm” dedi.