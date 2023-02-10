Kahramanmaraş'ta 65 yaşındaki bir kadın, depremden 92 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın merkez Azerbaycan Bulvarı Manolya Apartmanında gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sonrası bir kadın kurtarıldı.

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından 65 yaşındaki kadına ulaşıldı. Depremden 92 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan kadın, ambulansa taşındığı sırada kameralara el sallayarak çıktı.