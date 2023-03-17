Kahramanmaraş'ta 628 kalıcı konutun yapımı devam ediyor

Depremlerin ardından kentte hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ekipleri, ilk etapta yapılacak 628 konutluk projenin çalışmalarını sürdürüyor.

TOKİ tarafından il genelinde 7 bin 542 konut planlandığını, Dulkadiroğlu ilçesinde ise üç etapta 1748 konut inşa edileceği öğrenildi.