Kahramanmaraş'ta 5.1'lik deprem!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Kayseri, Sivas, Adana ve Adıyaman'da da hissedildi. Saat 22:31'de meydana gelen depremin derinliği 12 km olarak ölçüldü.