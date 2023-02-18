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Kahramanmaraş'ta 5.1'lik deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Kayseri, Sivas, Adana ve Adıyaman'da da hissedildi. Saat 22:31'de meydana gelen depremin derinliği 12 km olarak ölçüldü.

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