Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında saat 09.11'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kandilli ise depremin merkezini Tevekkelli ilçesi olarak duyurarak, 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.