Kahramanmaraş'ta 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı

Ballıca Mahallesi Büğlek Caddesi'nde yürüyen D.N'nin (30) içinde 340 gram ziynet eşyası ile 60 bin lirası bulunan çantası, önüne çıkan kar maskeli ve motosikletli kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Kadının durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkal bilgileri doğrultusunda 13 suçtan aranma kaydı bulunan şüpheli M.K'yi yakaladı.

Şüphelinin kapkaçı A.A. ile planladığını tespit eden polis, diğer zanlıyı da operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

M.K'nin üzerinde ele geçirilen ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi.