Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki yangınlar kontrol altına alındı
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Karacabey, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Kahramanmaraş Andırın ve Osmaniye Kadirli ilçelerimizde çıkan orman yangınları, ekiplerimizin gayretli çalışmaları neticesinde kontrol altına alındı. Fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum."
Bugün Kahramanmaraş Andırın ve Osmaniye Kadirli ilçelerimizde çıkan orman yangınları, ekiplerimizin gayretli çalışmaları neticesinde kontrol altına alındı.— Bekir KARACABEY (@BekirKARACABEY_) October 10, 2020
Fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. #YesilVatan #OrmanCandır pic.twitter.com/AK1VwxTXO3
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