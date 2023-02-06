Kahramanmaraş ve Hatay'dan deprem görüntüleri
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası 10 ilde çok sayıda bina yıkılırken Kahramanmaraş’ta, depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Öte yandan depremden etkilenen illerden Hatay’da da havalimanın pistinde tahribat oluştu.
Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı.
Depremden etkilenen illerden Hatay’da da havalimanın pistinde tahribat oluştu. Hatay Havalimanı’nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.
OSMANİYE VALİSİ YILMAZ: “65 BİNA YIKILDI”
Osmaniye Valisi Yılmaz açıklama yaptı. Yılmaz yaptığı açıklamada, çok büyük bir deprem yaşandığını belirterek, “Deprem üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi 7.4 büyüklüğünde, Osmaniye’mizde şu ana kadar tespit edilen merkezde 49 bina var yıkılan. Düziçi'nde 7, Bahçe'de 7 ve Hasanbeyli ilçesinde 1 olmak üzere 65 bina yıkıldı. Bütün ekiplerimiz, devletin bütün kurumları alanda müdahale ediyoruz” dedi.
ÇOCUKLAR ENKAZ ALTINDA KALDI
Kahramanmaraş’taki 7.4 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman’da da yıkıma ve can kaybına yol açtı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte 100 binanın yıkıldığını 28 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.