Kahramanmaraş İstiklalspor futbolcusu Taner Kahriman hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen depremden kötü haberler gelmeye devam ederken, Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman’ın vefat ettiği bilgisi paylaşıldı. Dünden bu yana göçük altında bulunan 25 yaşındaki futbolcunun hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.

25 Orduspor FK, eski futbolcuları için baş sağlığı mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen Taner Kahriman İstiklalspor tesislerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Futbolcumuza Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailesine ve İstiklalspor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.