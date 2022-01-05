Kahraman polis Fethi Sekin, şehadetinin 5. yılında anılıyor
İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıda şehit olan Fethi Sekin, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir gibi Türk milleti için canını feda eden bir kahramandı. Sekin, hain saldırının 5'nci yılında yakınları ve adliye çalışanları tarafından unutulmadı.
İzmir Adliyesinde teröristlerin saldırısını engellerken şehit olan polis Fethi Sekin, şehadetinin 5. yılında bir kez daha minnetle anılıyor.
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Kahramanlığı ile gönüllerde taht kuran Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesinde dünyaya geldi.
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6 kardeşi olan Sekin'in en büyük hayaliydi polis olmaktı. Liseyi bitirdikten sonra bu hayali gerçek oldu.
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1995 yılında Kilis'te göreve ilk adımı attı. 7 yıl sonra İzmir'e tayini çıktı. Fethi Sekin'in, İzmir'deki son görev yeri adliye girişindeki trafik kontrol noktasıydı. Merhameti ve yardımseverliğiyle tanındı, çok sevildi.
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