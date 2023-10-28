Kahraman Mehmetçik'ten 100. yıla özel klip!

Türkiye, 100 yıllık Cumhuriyeti coşkuyla kutluyor. 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet'in yarın 100. yıl dönümü. Türk milleti, en önemli kutlamalarından biri için hazırlanıyor.

Mehmetçik'ten 100'üncü yıl klibi

Yurt genelinde 100. yıl hazırlıkları devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı göğüs kabartan bir klip paylaştı.

Kahraman Mehmetçikler, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için bir video klip hazırladı.

"Asrın kahramanları" olarak nitelendirilen Mehmetçikler izleyenleri gururlandırdı.