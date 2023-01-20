Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kağıthane'de daha önce uyuşturucu kullanma suçundan yakalanan bazı şüphelilerin uyuşturucu maddeleri B.K'den temin ettikleri yönünde bilgi vermeleri üzerine çalışma başlatıldı.

B.K'nin Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki ikametine düzenlenen operasyonda, şüpheli ile birlikte A.K, U.S. ve S.C. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 1 kilo 150 gram marihuana, 10 gram kokain, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 815 lira ve çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahkemeye sevk edilen S.C, U.S. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.K. tutuklandı.