Kaftancıoğlu’na hediye edilen Atatürk tablosu neden silindi?

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemal Atatürk tartışması ile gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gelen eleştirileri “Biz CHP’yi iktidar yapmak için çalışmaya devam ediyoruz” diyerek yanıtlamıştı.

Çalışmalarına devam eden Kaftancıoğlu, bugün de il başkanlığında Kadıköy Blediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkan yardımcısı Fahrettin Kayhan ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Kadıköy Belediye Başkanz Şerdil Dara Odabaşı ziyaret sırasında Kaftancıoğlu’na aralarında İstanbul manzaralarının olduğu tablolar hediye ederken, Fahrettin Kayhan ise Mustafa Kemal Atatürk’ün bir tablosunu hediye etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan paylaşımda önce Atatürk tablosu yer alırken daha sonra kaldırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan ilk paylaşım şu şekilde:

Bu paylaşım daha sonra kaldırıldı ve Atatürk tablosunun hediye edildiği fotoğraf olmadan yeniden paylaşıldı.

Kaynak: HalkWeb