Kaftancıoğlu ve Bayrakçı'nın büyük kavgası

CHP'ye yakın anketçi Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'teki canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na, "Türkiye'nin ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı, Ermeni soykırımı yaptığımızı ima eden bir tweet atamaz. PKK konusundaki imalar... Hala il başkanı! Faik Öztrak'ı takdir ediyorum. Partinin sözcüsü o. Çıkıyor eleştiriyor Kaftancıoğlu'nu. Niye hala görevinde?" demişti.

HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Bunun üzerine Kaftancıoğlu Twitter hesabından Bayrakçı'ya ağır ifadeler kullanarak "hayvan" şeklinde göndermede bulunmuştu.

Bir pazar eğlencesi...

Gençler;

Resimdeki ‘insan’ (sakın ola ki hayvanlara hakaret edilmesin) randevu alarak hiç ‘beğenmediği’ kişiye övgüler düzerek -aynı ben’e:))- profesyonel çalışmak istemiş ++ pic.twitter.com/puFjYRcMXE — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) October 11, 2020

KAFTANCIOĞLU'NA CEVAP

Bunun üzerine Bayrakçı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'ye ve bir Türk insanına yakışmayan siyasi görüşlerini biliyordum. Fakat iftiracı "muazzam!" karakterini bilmiyordum. İş yapmadığım yüzlerce siyasetçi var. Oldu. Hepsine kızdım mı, kızıyor muyum? Ah zeka! Ah seviyesizlik! Nelere kadirsiniz!" ifadelerini kullandı.