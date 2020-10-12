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Kaftancıoğlu ve Bayrakçı'nın büyük kavgası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Kürekle ağzının ortasına vurmuştum tahmin edebileceğiniz üzere" şeklinde ifadeler kullandığı CHP'ye yakın anketçi Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, "Ah zeka! Ah seviyesizlik! Nelere kadirsiniz!" ifadelerini kullandı.

CHP'ye yakın anketçi Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'teki canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na, "Türkiye'nin ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı, Ermeni soykırımı yaptığımızı ima eden bir tweet atamaz. PKK konusundaki imalar... Hala il başkanı! Faik Öztrak'ı takdir ediyorum. Partinin sözcüsü o. Çıkıyor eleştiriyor Kaftancıoğlu'nu. Niye hala görevinde?" demişti.

HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Bunun üzerine Kaftancıoğlu Twitter hesabından Bayrakçı'ya ağır ifadeler kullanarak "hayvan" şeklinde göndermede bulunmuştu.

KAFTANCIOĞLU'NA CEVAP

Bunun üzerine Bayrakçı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'ye ve bir Türk insanına yakışmayan siyasi görüşlerini biliyordum. Fakat iftiracı "muazzam!" karakterini bilmiyordum. İş yapmadığım yüzlerce siyasetçi var. Oldu. Hepsine kızdım mı, kızıyor muyum? Ah zeka! Ah seviyesizlik! Nelere kadirsiniz!" ifadelerini kullandı.

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