Kaftancıoğlu istemedi, Genel Merkez ikna etti!

Ünsal ERGEL-ANKARA

Olaylı kongre de adayı Cemal Canpolat’ın kaybetmesine sinirlenen eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hafta başından itibaren yeni il başkanı Özgür Çelik’in devir-teslim törenine katılmayacağını CHP Genel Merkezine iletti.

Gayri resmi yürütüyordu

Hakkında sosyal medya mesajları nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan hüküm giydiği için siyasi yasak olduğu için resmi olarak il başkanı olmadığını belirten Kaftancıoğlu, “Ben il başkanı değilim ki. Ben neden devir edeyim. Vekaleten başkası devretsin” diyerek törene katılmak istemedi.

İşine gelmeyince

Konuya ilişkin sıkıntıyı Kemal Kılıçdaroğlu’na taşıyan CHP Genel Merkezi’ndeki yetkililer, çözüm için bir formül sordular. Olayın iktidar tarafından propaganda malzemesi olarak kullanılabileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, devreye girerek Kaftancıoğlu ile görüşerek törene katılması için ikna etti.

Kaftancıoğlu kimdir?

13 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen 36. İstanbul İl Kongresi’nde CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Kaftancıoğlu son olarak 9 Şubat 2020’de gerçekleştirilen 37. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde ise ikinci kez İl Başkanı olarak seçilmişti.

Hakkında attığı sosyal medya mesajları nedeniyle yürütülen yargı sürecinde ceza alan Kaftancıoğlu, siyasi yasak cezası almıştı. Bu cezaya rağmen resmi olarak görevi bırakan Kaftancıoğlu’nun yerine Kılıçdaroğlu’na yakın olması nedeniyle bir atama yapılmamış, gayri resmi olarak bu görevi yürütmesi sağlandı.

Bugün teslim edecek

Son kurultayda daha önce koltuğunu aldığı Cemal Canpolat’ı destekleyen Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği Özgür Çelik’e bugün 17.00’de düzenlenecek tören ile görevini devredecek.