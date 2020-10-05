Kaftancıoğlu Ermenistan'a tek kelime etmedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı kanlı saldırılara sessiz kaldı. Azerbaycan topraklarında yıllardır işgalci konumunda bulunan Ermenistan, sivil halkın üzerine bomba yağdırmıştı. Ölü ve yaralıların olduğu Ermeni saldırılarına Kaftancıoğlu, tek kelime etmedi. CHP'li İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun daha önce sildiği sözde Ermeni Soykırımı'nı destekleyen paylaşımları hafızalardaki yerini koruyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, birçok iletisinde devlet karşıtlığını gösterdiğini vurguladı. Terör örgütleri hakkında ve Gezi Kalkışması'nda attığı iletiler ise hâlâ hafızalarda. Sözde Ermeni Soykırımı'nı destekleyen ve Türk-İslam düşmanlığını ifşa eden skandal iletilerini ise bir süre önce silmişti.

SOYKIRIMA UĞRATILAN AZERİLERİ GÖZÜ GÖRMEDİ

Kaftancıoğlu tweetinde şunları söylemişti: "Tarihte Bugün: 'Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz, 19.15'te Taksim'de" Kaftancıoğlu'nun, Ermenilerin Hocalı Soykırımını ise görmezden geldiği unutulmadı.

Son 8 gündür Azerbaycan'a saldıran işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine de Kaftancıoğlu'nun hiç ses çıkarmadığı görüldü.

KAFTANCIOĞLU'NUN DUYARLILIĞI AZERBAYCAN TÜRKLERİNE YOK!

Ermenistan Ordusu'nun sivil Azerbaycan Türklerine füzeler atmasına hiç ses çıkarmayan Kaftancıoğlu, her ne hikmetse "Ermeni Soykırımı" duyarlılığını ön plana çıkarmak isteyen bir siyasetçi... Bilindiği üzere Türkiye'nin yakın tarihinde "Ermeni Soykırımı" bulunmuyor.