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Kaftancıoğlu 29 Ekim'de de 'Atatürk' diyemedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 29 Ekim dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yine Atatürk'ü es geçti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında da Atatürk'ü ağzına almadı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımının altına takipçileri "Mustafa Kemal Atatürk" yazarak Atatürk fotoğrafları ekleyerek tepkilerini gösterdiler.

Canan Kaftancıoğlu CHP'nin 97. kuruluş yıldönümüne denk gelen 9 Eylül günü söylediği "Atatürk yerine Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum" sözleri çok konuşulmuştu.

‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz’ sloganını ‘militer’ bulan Kaftancıoğlu'nun, ‘Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız’ demeyi tercih ettiği de yakın zamanda basına yansımıştı.

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