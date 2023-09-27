Kafkas Derneği’nden Çerkes Ethem Sempozyumu!

“Günümüzde gerçek tarih ile yüzleşmenin zamanının geldiği” söylemiyle yola çıkan Uluslararası Kafkas Derneği, Milli Mücadele’nin önemli kilit ismi için “sansürsüz” sempozyum düzenliyor.

Bilinen ve bilinmeyen yüzüyle vücudunda vatan savunması için 17 kurşun taşıyan Çerkes Ethem’in hayatı, amacı, yaşadıkları ve mücadelesi gibi pek çok bakış açısıyla tartışılacağı sempozyum için Uluslararası Kafkas Derneği üç aydır bir çalışma yürütüyor.

Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı (UKD) Genel Başkanı Oğuz Berk, Cumhuriyet tarihinin en hassas biyografilerinden olan 'Çerkes Ethem'in anlatıldığı 'sansürsüz' bir sempozyumuna herkesi bekliyoruz.” dedi.

Berk, 100 yılın en tartışmalı konularından birinin masaya yatırılacağı bir sempozyum düzenlediklerini söyledi.

1 Ekim Pazar Saat: 13.00-17.00 Fatih Belediyesi Zübeyde hanım Kültür Merkezinde düzenlenecek sempozyuma; Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği,( İstanbul), Kafkas Vakfı (İstanbul), Karamürsel Kuzey Kafkas Derneği, Orhanlı Çerkes Kültür Derneği (Balıkesir), Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği, Anadolu Kafkas Çeçen Kültür Derneği (Adana), Ülke Medya Derneği –(Ankara), Merzifon Çerkes Kültür Derneği (Amasya), Kafkas Çeçen Kültür Derneği –(İstanbul),Turhal Kafkas Derneği-(Tokat), Bursa Birleşik Kafkasya Derneği, Manyas Kafkas Kültür Derneği destek veriyor.

100 yılın en hassas ve özel biyografilerinden birisi olan Çerkes Ethem'in anlatılacağı sempozyuma moderatörlüğünü M. Nüzhet Çetinbaş yapacak, konuşmacı olarak da Mustafa Armağan, M. Mazlum Çelik, Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Sema Akçalıoğlu, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay katılacak.