AjansHaber.com.tr Gündem Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu

Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı

Bursa'da internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadının güvenlik kamerasına takılan görüntüsü duygulandırdı.

türk bayrağı

Yorumlar

Çok İzlenen Videolar
Gece Klübünde skandal görüntü!
A Haber Yunan Komandoları Görüntüledi
Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu