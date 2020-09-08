AjansHaber.com.tr Gündem Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Bursa'da internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadının güvenlik kamerasına takılan görüntüsü duygulandırdı. 08 Eylül 2020 09:45 Son Güncelleme: 08 Eylül 2020 09:49 türk bayrağı Yorumlar Çok İzlenen Videolar Gece Klübünde skandal görüntü! A Haber Yunan Komandoları Görüntüledi Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu
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