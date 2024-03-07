Kafasını kaşıyan sürücüye 380 Euro ceza!

Hollanda'da bir sürücü A2 otoyolunda araç kullanırken kendisine 380 Euro para cezası yazıldığını öğrendi.

Verilen bu cezanın sebebini araştırcan sürücü, kafasını kaşıdığını gösteren bir fotoğraf gördü. Ancak cezanın sebebi kafasını kaşıdığı için değil, cep telefonuyla konuştuğu içindi.

Telefon kullanımını tespit etmek için yapay zeka kullanan polis flaş kamerası (MONOCAM) sürücünün kafasına yakın duran elini telefon konuşması olarak algılamıştı.

MONOCAM, 2023'ün ilk 8 ayında 141.506 kişinin cezalandırılmasıyla bir önceki yıla göre araç kullanırken telefon kullanımında verilen cezaların artmasına büyük katkıda bulundu.