Kadir İnanır’a ne oldu, son durumu nedir?
Yeşil Çam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, geçirdiği rahatsızlık sonucunda hastaneye kaldırıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte İnanır’ın son durumu...
Ünlü sanatçı Kadir İnanır, dün sabah evinde inme geçirdi. Geçirdiği inme sonucunda hastaneye sevk edilen İnanır, geçirdiği ameliyat sonrasında yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren sanatçının son durumunun nasıl olduğu ise sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Kadir İnanır’ın son durumu ne? Kadir İnanır’a ne oldu?
Kadir İnanır’a ne oldu?
Kadir İnanır, dün sabah Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak götürüldü ve acil servis tarafından hemen tedavi altına alındı.
Kadir İnanır hangi hastanede yatıyor?
Sanatçı Kadir İnanır, dün sabah saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştır.
Hastanede hangi işlemler yapıldı, sağlık durumu nasıl?
Geçirdiği inme sonrasında bilinci kapalı bir şekilde hastaneye sevk edilen İnanır, geçirdiği ameliyattan sonra yoğun bakıma alındı.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır’a yapılan işlemler hakkında şu bilgileri aktardı:
“Beyin tomografisi çekildiğinde, beyni besleyen ana damarda bir tıkanıklık tespit edildi ve acil girişimsel radyoloji ekibimiz, nöroloji ekibimiz ve beyin cerrahisinden arkadaşlarla birlikte, anestezi doktorlarımızın entübasyon sonrası ilk 2 saat içerinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirdi. Ana damardaki pıhtı alındı. Beynin beslenmesi sağlandı. İşlemden sonra çekilen MR görüntülemesinde işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beynin beslenmesi şu anda iyi. Ancak yoğun bakıma alındı. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24,48 saat içerisinde uyandırma yapılmayacak. Gelişebilecek komplikasyonlar ya da yeni bir kanama olmadığı müddetçe inşallah olmayacak, çünkü işlem başarılı.”