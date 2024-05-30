Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı!

Jülide Kural, rutin kontrollerin ardından İnanır'ın sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

“Bildiğiniz üzere Kadir İnanır, bir süredir fizik tedavisine devam etmekteydi. En başından beri bu süreci yöneten Türkiye'nin en önemli beyin cerrahlarından Uğur Türe'nin yönlendirmesiyle, zaman zaman olduğu gibi 29 Mayıs günü de bir tür check-up amacıyla kontrollerini gerçekleştirmek üzere Yeditepe Üniversitesi Hasanesi'ne gelmiş bulunmaktadır. Birkaç gün sürecek olan rutin kontrollerinin ardından fizik tedaviye devam edecektir. Önemli, yaşamsal risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Kadir İnanır'ı seven ve onun sağlığı için kaygı duyan sizlerin ne denli merakla bu süreci takip ettiğinize yakından tanığım. Bu konuda çıkan haberler kimi zaman gerçeği yansıtmadığından bu kısa açıklamayı sizinle paylaşmanın doğru olduğuna inanıyorum.

Kadir İnanır, Yeditepe Üniversite Hastanesi'nde Uğur Türe ve tüm sağlık çalışanlarının emeğiyle tedavi sürecine devam etmektedir. Bu süreç salt kontrol amaçlı oluşmuştur. Önemli bir gelişme olduğunda sizinle bunu paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Tek ricam çıkacak gerçek dışı haberlere kulağınız tıkamamanızdır. Tahmin edeceğiniz gibi bu tür durumlar uzun soluklu ve emek isteyen bir zaman diliminde ancak sonuca ulaşabilir. Bu sabrın ve özenin siz sevenlerinde olduğuna inanıyorum. Bu konudaki en büyük güvencemiz Kadir İnanır'ın mücadele gücü ve kararlılığıdır.

Hepimizin bildiği gibi bu ülke topraklarının onun sağduyusuna, vicdanına ve değiştirebilme gücüne ihtiyacı var.”