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Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz aylarda beynine pıhtı atan ve uzun süre hastanede yatan ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda beynine pıhtı atan ve uzun süre hastanede kalan Kadir İnanır, yeniden rahatsızlandı.

75 yaşındaki ünlü oyuncunun, bugün yaşadığı bir sağlık problemi nedeniyle Beykoz'daki evinden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi bulunmazken, doktorların ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

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