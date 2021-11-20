Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi.

İnanır'ın bir süre yoğun bakımda kalacağı ve duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi.

"Durumu iyi, tetkikleri devam ediyor"

Pamukkale Üniversitesinden de konuyla ilgili açıklama yapıldı. Üniversitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır’ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz." denildi.