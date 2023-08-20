2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya oldu. Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ev sahipliğinde 20 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen turnuvanın finali İspanya ile İngiltere arasında oynandı.

Avustralya Stadyumu’nda oynanan finali ABD’li hakem Tori Penso yönetti. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda İspanya, 29. dakikada Olga Carmona Garcia’nın attığı golle 1-0 öne geçerken, ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin 64. dakikasında İngiltere ceza sahasında Keira Walsh’ın elle oynadığı değerlendirilerek hakem VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 70. dakikada topun başına geçen Jenifer Hermoso’nun vuruşunda kaleci Mary Earps penaltıyı kurtarmayı başardı. İspanya kalecisi Catalina Thomas, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı. Müsabakada başka gol olmazken İspanyollar, 1-0’lık sonuçla şampiyon oldu. Dünya Kupası'nı kazanan İspanyollar, tarihinde ilk kez bu sevinci yaşadı.