Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde şampiyon oldu

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde 50, 54, 60, 66, 75 ve +81 kilolarda final maçları yapıldı.

Milli boksörlerden Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda, Hatice Akbaş 54 kiloda, Busenaz Sürmeneli 66 kiloda ve Şennur Demir +81 kiloda altın madalya mücadelesi verdi.

Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria'yı 5-0 yenerek kariyerine olimpiyat ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğunun ardından bir de dünya şampiyonluğu ekledi.

Mart ayında 22 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Hatice Akbaş, çekişmeli geçen müsabakada Romanya'dan Lacramioara Perijoc'u 3-2 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile 2019'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan 69 kiloda altın madalyayla dönen Busenaz Sürmeneli, Kanadalı Charlie Cavanagh'ı hakem kararıyla mağlup ederek üst üste ikinci kez dünyanın en iyisi oldu.

Şampiyonadaki son final maçında Şennur Demir sahne aldı. 39 yaşındaki milli boksör, Faslı Khaija Mardi'yi büyük bir mücadele örneği göstererek 4-1 yendi ve altın madalya elde etti.

2016 Astana'da bronz, 2018 Yeni Delhi'de gümüş madalya kazanan Şennur, 2022 İstanbul'da altın madalyaya kavuştu.

Ayrıca 60 kiloda ABD'li Rashida Shakilya Ellis, 75 kiloda ise Kanadalı Tammara Thibeault altın madalya aldı.

Madalyalar

Şampiyonada bugün yapılan maçların ardından sıkletlere göre dereceler şöyle:

50 kilo:

Altın: Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye)

Gümüş: Ingrit Lorena Valencia Victoria (Kolombiya)

Bronz: Aziza Yokubova (Özbekistan), Laura Fuertes Fernandez (İspanya)

54 kilo:

Altın: Hatice Akbaş (Türkiye)

Gümüş: Lacramioara Perijoc (Romanya)

Bronz: Dina Zholaman (Kazakistan), Preedakamon Tintabthai (Tayland)

60 kilo:

Altın: Rashida Shakilya Ellis (ABD)

Gümüş: Beatriz Iasmin Ferreira (Brezilya)

Bronz: Alessia Mesiano (İtalya), Donjeta Sadiku (Kosova)

66 kilo:

Altın: Busenaz Sürmeneli (Türkiye)

Gümüş: Charlie Cavanagh (Kanada)

Bronz: Ichrak Chaib (Cezayir), Janjaem Suwannapheng (Tayland)

75 kilo:

Altın: Tammara Thibeault (Kanada)

Gümüş: Atheyna Bylon (Panama)

Bronz: Davina Myrha Michel (Fransa), Rady Adosinda Gramane (Mozambik)

+81 kilo:

Altın: Şennur Demir (Türkiye)

Gümüş: Khaija Mardi (Fas)

Bronz: Mokhira Abdullaeva (Özbekistan), Lidia Maria Fidura (Polonya)

Türkiye, takım halinde dünya şampiyonu

Türkiye, ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonu, takım halinde şampiyon tamamladı.

Ay-yıldızlı sporcular, 5 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya elde etti.

48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, altın madalya kazandı.

70 kiloda Sema Çalışkan ile 81 kiloda Elif Güneri, şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye için rekorlar şampiyonası

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona, Türk kadın boks tarihine geçti.

Toplam madalya sayısı bakımında Türk kadın boksunun en başarılı Dünya Şampiyonası'nı yaşayan milliler, toplamda 7 madalyayla 5 madalya alınan 2005 Dünya Şampiyonası'nı geçti.

Ay-yıldızlılar, altın madalya sayısında da 2 şampiyonluğun geldiği 2008 Dünya Şampiyonası'nı geride bırakarak rekor kırdı.

2019'un ardından 2022'de de altın madalya alan olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2 dünya şampiyonluğu olan Gülsüm Tatar'ın rakoruna ortak oldu.

Gülsüm, 2008'de 63 kiloda, 2010'da ise 64 kiloda dünya şampiyonu olmuştu.