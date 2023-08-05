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Kadına şiddet deniz ortasına taşındı!

İstanbul Şile'de botla denize açıldığı kadını darp eden bir kişi sahildekiler tarafından görüntülendi. Görgü tanığı, çevredekilerin olaya sessiz kalmasına tepki gösterdi.

İstanbul Şile'de botla denize açıldığı kadını darp eden şahıs sahildekiler tarafından görüntülendi.

Kadına kaçacak hiçbir yer bırakmayan saldırganın kadını acımasız şekilde darp ettiği görüldü.

Görgü tanıkları, kadının çığlıkları üzerine polise haber verse de saldırgan kısa süre sonra botuyla bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Görgü tanığı ise olay yerinde bulunan vatandaşların ve cankurtaranların olaya sessiz kalmasına isyan etti.

 

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