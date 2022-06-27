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Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-1 yendi

Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda İtalya'yı 3-1 yendi.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki C Grubu 2. maçında milliler, Salle Bir El Dijr Salonu'nda İtalya ile karşılaştı.

Rakibini 26-24, 25-19, 19-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 yenen milliler, gruptaki ikinci maçını da kazanmayı başardı.

Milli takımda İlkin Aydın 21 sayıyla en skorer isim oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Akdeniz Oyunları'ndaki üçüncü ve son grup maçında yarın TSİ 20.00'de İspanya ile karşılaşacak.

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