Kadın jandarmalar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla indi
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığında (JÖAK) görevli 6 kadın, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla botlara iniş yaptı.
Etkinlikler kapsamında, köprüye "Kadınlar Günü Kutlu Olsun" yazılı afiş ve Türk bayrakları asıldı.
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İkili gruplar halinde iple erişim tekniğiyle botlara inen kadın jandarmalar, Ortaköy'de hazırlanan etkinlik alanına ulaştı. Yağmur altında yapılan gösteride vatandaşlarca ilgiyle izlenen kadın jandarmalar karanfillerle karşılandı.
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İstanbul Boğazı, bu sırada gemi trafiğine kapatıldı.
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JÖAK Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Sedat Öz, gösteri yapan kadın komandoların tarihteki kahramanlıklardan ilham aldığını dile getirdi.
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