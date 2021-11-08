Kadın iç çamaşırlarını çalan hırsız görüntülendi
Bursa'da son günlerde yaşanan hırsızlık olayı vatandaşları tedirgin etti. Bursa'da evin giriş katına asılan çamaşırlar arasından kadın iç çamaşırlarını seçip çalan sapık hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinin Arabayatağı Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında oturan aile, kurutmak için pencerelerinin önüne çamaşır astı.
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KADIN İÇ ÇAMAŞIRINI ALARAK KAÇTI
Sokaktan geçerken asılı çamaşırlara bir süre çevreyi kontrol ederek yaklaşan şüpheli, bunların arasında bulunan kadın iç çamaşırlarını alarak uzaklaştı.
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Hırsızlığı çamaşırlarını toplamaya gelen T.Y. fark etti.
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KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE BAKINCA ORTAYA ÇIKTI
Topladıkları arasında çamaşırlarını bulamayan genç kız, güvenlik kameralarından çalındığını gördü.
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