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Kadın iç çamaşırlarını çalan hırsız görüntülendi

Bursa'da son günlerde yaşanan hırsızlık olayı vatandaşları tedirgin etti. Bursa'da evin giriş katına asılan çamaşırlar arasından kadın iç çamaşırlarını seçip çalan sapık hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinin Arabayatağı Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında oturan aile, kurutmak için pencerelerinin önüne çamaşır astı.

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KADIN İÇ ÇAMAŞIRINI ALARAK KAÇTI

Sokaktan geçerken asılı çamaşırlara bir süre çevreyi kontrol ederek yaklaşan şüpheli, bunların arasında bulunan kadın iç çamaşırlarını alarak uzaklaştı.

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Hırsızlığı çamaşırlarını toplamaya gelen T.Y. fark etti.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE BAKINCA ORTAYA ÇIKTI

Topladıkları arasında çamaşırlarını bulamayan genç kız, güvenlik kameralarından çalındığını gördü.

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