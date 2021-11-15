Kadın garson, Arap görünümlü erkeğe elleriyle yemek yedirmişti.

İstanbul Kadiköy'de bulunan bir restoranın Arap müşterilerin dikkatini çekmek bir video paylaştığı iddia edilmişti. Videoda bir kişinin, Arap müşteriye elleriyle yemek yedirip ayran içtirdiği görülüyordu. Söz konusu video sosyal medyada vatandaşların tepkilerine neden oldu.

Bir hafta sonra işletme yöneticisinde açıklama geldi. Videoyu çeken kişilerin işletme değil Tiktok fenomenleri olduğu belirten yönetici, Arapların geleneksel kıyafetini giyinen erkeğin Arap değil Türk, kadının ise garson değil mekanın müşterisi olduğunu söyledi.

İşletmesinin kötü niyet kurbanı olduğunu belirten işletme yöneticisi, şunları ifade etti:

“Basında çıkan haberlerde sanki firmamızda çalışan kadınlar gelen müşterilere elleriyle yemek yedirip bir şeyler içirdiği, hizmet verdiği şeklinde bir haber ve paylaşımlar yapılmıştır. İşletmemizi bu şekilde karalayan bu yalan haber ve paylaşımların altında işletmemizin marka değerine saldıran, işletmemize, ortaklarına ve diğer bir kısım çalışanlarımıza hakaretvari yorumlar yapılmıştır. Söz konusu videodaki oynayan fenomenler M. Y. ve N. T. gittiği çoğu mekânda benzer içerikte videolar çekmektedir.

Özellikle sosyal medyandan ağır linçe, küfre ve tehdide maruz kaldık. Olayın bizimle bir ilgisi olmamasına rağmen böyle bir olayın içinde ismimizin yer almasından dolayı bizi sevenlerden ve tüm kadınlardan özür diliyoruz.”