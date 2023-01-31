Kadın futbol programı başlıyor!

Türkiye’nin ilk kadın futbol programı olacak olan “Women Gool” Tivi 6 televizyon kanalında başlıyor. Her hafta çarşamba günü saat 21-22-00 arasında canlı yayınlanacak olan program da kadın futbol ligi karşılaşmaları, takımlar, futbolcular, yöneticiler, teknik adamlar ile canlı söyleşilerle değerlendirilecek.

Yapımcılığını Akkerman Medya AŞ’nin üstlendiği Türkiye televizyonlarının ilk ve tek kadın futbol programı olacak olan Women Gool programında kadın futbolunun nabzı tutulacak.

Program zengin eleştirel içeriğiyle ülkede kadın futbolunun yaygınlaşmasına, gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Program ile yerli ve yabancı sporcu röportajları, başarı hikayeleri, transferler. İç ve dış basında kadın futbolu, sosyal medya paylaşımları ile kadın futboluna ilgiyi arttırmak hedefleniyor.

Program içeriğinde branşa dair hikayelere, başarı öykülerine, transferlere, teknik adamlara, Avrupa ve Dünya da kadın futboluna yer vererek, yerli ve yabancı futbolcularla söyleşilerde bulunarak kadın futbolunun gelişimine katkıda bulunacak.

Program adına açıklama yapan yayın koordinatörü Bedri Akkerman , şunları söyledi:

“Kadın futbol Ligi ülkemiz için yeni olmasına karşın başta kadınlar olmak üzere toplumun her kesiminden büyük ilgi görmektedir. Kadınlar süper liginin yanı sıra 1.,2. Ve 3. ligin de ülkemizde yer alması bu ilginin giderek artmasını göstermektedir. Futbol Ligi kadının toplumsal rolünün artışının bir göstergesidir.

Kadın futbolu; Kurtuluş Savaşı’nı erkeklerin yanında, onlarla omuz omuza veren kadınlarımızın onuru için savaşma ruhuna uygundur. İnanıyoruz ki biz ve bizim gibi kadın futboluna destek veren platformların çoğalması ile kadın futbolcular hem yerel hem de uluslararası başarılara imza atacak seviyelere gelecektir.”