Kadıköy'de dün gece bir binada büyük bir patlama meydana gelmiş ve olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

İlk belirlemelerde patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülse de daha sonra farklı görüşler ortaya çıktı ve kesin sonuç için adli kaynakların incelemelerinin tamamlanmasının bekleneceği açıklandı.

DEAŞ şüphesi

Ajans Haber'in ulaştığı bilgilere göre ise Kadıköy'deki patlamada DEAŞ şüphesi üzerinde duruluyor.

Patlamanın, Özbek uyruklu 2 kişinin ev yapımı patlayıcı hazırlığı sırasında oluştuğundan şüpheleniliyor.

Ev yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, evdeki 2 kişinin ve bir çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ayrıca soruşturma, terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yönetilecek.

Akıllara Reina saldırısını getirdi

2017'nin ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının zanlısı DEAŞ militanı Abdülgadir Masharipov isimli Özbek vatandaşıydı.

Terör örgütü DEAŞ'ın militan havuzunun önemli bir bölümünü Özbek uyruklular oluşturuyor