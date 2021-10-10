Kadıköy'de "Scooter" terörü! Sokakta yürümek imkansız!

Bir firma tarafından kullanım süresine göre kiralanan ve oldukça ilgi gören elektrikli scoter’lar(e-scooter), belediyenin plansız ve özensiz tutumu nedeniyle yaya trafiğini alt üst ediyor. Kadıköy sokaklarındaki hemen hemen her elektrik direğinin altında, devrilmiş, yan yatmış, iç içe geçmiş e-scooterlar yaya yolunda yürümeyi imkansız hale getiriyor.

Kadıköy Belediyesi uyudu

Halk sağlığına tehdit oluşturabilecek tüm işlemleri durdurmakla görevli Kadıköy Zabıta Müdürlüğü, Kadıköy'ü yaşanmaz hale getiren elektrikli scooter terörüne seyirci kaldı. Kadıköy'ün işlek caddelerinin panoları, elektrik direkleri, korkulukları elektrikli scooterdan geçilmiyor.

Avrupa'da "böyle" bizde "böyle"

İstanbul Kadıköy'de düzensiz ve rastgele kullanılan, denetlenmeyen e-scooterlar yaya yolunu adeta işgal ederken akıllara, "Acaba Avrupa'da nasıl?" sorusunu getiriyor. İşte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kullanılan elektrikli scooter durakları.

Scooter izni İBB'ye ait

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 14 Nisan 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren elektrikli scooter yönetmeliği ile scooterların sayısı, kullanım mesafesi ve denetlenmesine yönelik hususlar karara bağlanmıştı. Hazırlanan e-scooter yönergesi, İBB UKOME toplantısında oybirliği ile kabul edilmiş ve e-scooter izni almak İBB Ulaşım Daire Başkanlığı kararına tabi tutulmuştu.

Çok sayıda kazaya sebebiyet verdi

Tamamen vatandaşın insiyatifine terkedilen ve belediyenin denetlemediği elektrikli scooterlar, yaşanan kazalar ve trafiği tehlikeye sokabilecek olaylarla sık sık gündeme geliyor. Kadıköy D-100 Karayolu'nda 3 kişinin aynı anda bindiği elektrikli scooter, görenlere korku dolu anlar yaşatmıştı.