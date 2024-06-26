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Kadıköy’de restoranın asma tavanı çöktü

Kadıköy’de bir apartmanın giriş katında bulunan restoranın asma tavanı çöktü. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.40 sıralarında Caddebostan Mahallesi, Caddebostan Pasajı sokakta bulunan bir binanın giriş katında bulunan restoranda meydana geldi. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada iş yerinin asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çöken asma tavanın parçalarından dolayı yaralananların tedavisi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Bir kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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