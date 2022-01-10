Kadıköy'de okul servislerine denetim

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, İstanbul'da belirlenen noktalarda okul servis aracı denetimi gerçekleştirildi. Bağdat Caddesi'nde ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ekipler servis görevlilerine öğrencilerin ateşlerinin kontrol edilip edilmediğini de sordu. Bir öğrenci servisinde görevli hostesöMaskeleri takılı öğrencilerin. Her öğrencinin arasında bir koltuk boş , sosyal mesafeye uyuluyor. Dezenfektan da var servisimizde.Kurallara uyuyoruz" diye konuştu