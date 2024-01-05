Kadıköy'de öğrenci servisi kaçırmıştı: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde yakalandı!

Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bırakan şüpheli Tolga N.'nin olayın ardından Ankara'ya gittiği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesin'e girmeye çalıştığı öğrenildi. Kapıda Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurulan şüphelinin "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" şeklinde konuşması üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin daha önceden aralarında mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Tolga N., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak'ta, dün sabah saatlerinde, Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra bir kişi tarafından kaçırılmıştı. Yaya olarak aracın yanına yaklaşan ve aracın arka lastiğinde bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli, daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte aracı kaçırmıştı. Şüpheli bir süre sonra serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana araba lazım." diyerek araçtan indirmişti. Olayın duyulmasının ardından polis alarma geçerken, gasp edilen servis minibüsü, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu.

ŞÜPHELİNİN 13 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, onu her yerde aramaya başladı. Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin işlediği suçlar arasında mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak olduğu tespit edildi. Şüphelinin bekar olduğu ve herhangi bir işinin de olmadığı belirlendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ÖNÜNDE YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskınlar yaparken, Ankara'dan gelen bir haber aramaların yönünü buraya kaydırdı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gelen bir kişinin içeri girmek istediği, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurduğu öğrenildi. Şüphelinin neden geldiği yönündeki sorulara çelişkili ifadeler vermesi üzerine korumalar tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldığı sırada "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" dediği belirlendi. Bu gelişme üzerine gelen şüphelinin, İstanbul'da servis kaçırdığı iddiasıyla aranan şüpheli olduğu tespit edilerek Çiftlik Karakolu'nda gözaltına alındığı ardından İstanbul'dan gelen Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

KAÇIŞ GÜZERGAHI TESPİT EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelinin gasp ettiği servis aracını terk ettikten sonra dolmuşla Marmaray'a gittiği oradan Gebze'ye geçtiği öğrenildi. Kocaeli'ne geçtiği tespit edilen şüphelinin burada bir arkadaşının yanına giderek borç para aldığı öğrenildi. Şüpheli Tolga N.'nin daha sonra otobüs bileti alarak Ankara'ya ulaştığı ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemeleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay saat 07.00 sıralarında Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde bir sokakta meydana geldi.

Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra yoluna devam etti. Daha sonra bir kişi, servisi durdurarak, şoföre aracın lastiğinde sorun olduğunu söyledi. Daha sonra servis şoförü aracı kontrol etmek üzere servisten indi. Şüpheli ise içinde ilkokul öğrencileri ve hostesin bulunduğu servis aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Şüpheli bir süre sonra servisteki öğrencileri ve hostesi araçtan indirerek yoluna devam etti. Pendik Dumlupınar Mahallesi'ne gelen şüpheli servis aracını Uludağ Sokak üzerine park ederek kayıplara karıştı.

O ANLAR KAMERADA

Okul servisinin kaçırıldığı ve servisi kaçıran kişinin Pendik'te sokakta hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.