Kadıköy'de müthiş derbi! Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Mücadele 4-2 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 41. dakikada Valencia (P), 58. ve 62. dakikalarda Cenk Tosun ve 76. dakikada Nathan Redmond ve 90+1'de Vincent Aboubakar ve 90+5'te İrfan Can Kahveci'den geldi.

Beşiktaş 10 kişi, Valencia penaltıyı kaçırdı

Dakika 50'de Welinton kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. 53. dakikada Enner Valencia Fenerbahçe adına penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 54 puanda kaldı. Beşiktaş ise 52 puana yükseldi.

Beşiktaş bir kez daha 10 kişi kalarak kazandı

Siyah-beyazlılar daha önce, Kadıköy deplasmanında 2004/2005 sezonunda ve 2020/2021 sezonunda Fenerbahçe deplasmanında 10 kişi kalarak kazanmıştı.

İki maçta da skor 4-3 olmuştu. Kara Kartal bir kez daha 10 kişi kaldığı bir maçta Fenerbahçe'yi Kadıköy deplasmanında mağlup etti.