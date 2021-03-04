Kadıköy'de 'fırsat' maçında halef ile selef karşı karşıya!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Ankaragücü'ne kaybetmesinin ardından Antalyaspor maçına gözünü çevirdi. Bu akşam oynanacak maçla birlikte Fenerbahçe, Kadıköy'de yeniden kazanmak istiyor. Fenerbahçe, 11 maçtır kaybetmeyen Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta maçında Fenerbahçe kendi sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Maç öncesi detaylar ve gelişmeler haberimizde...

MAÇ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşma yayıncı kuruluş beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Maç öncesi, maç esnası ve sonrasındaki tüm gelişmeleri, ayrıntıları Ajansspor'da bulabileceksiniz.

VAR : Volkan Bayarslan

AVAR : Hakan Ceylan

FENERBAHÇE FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR

Deplasmanda Trabzonspor’u yenerek şampiyonluk yarışına tutunan Fenerbahçe’de gözler Antalyaspor karşılaşmasına çevrildi. Galatasaray’ın Ankaragücü’ne yenilmesi ile sarı-lacivertli takım zirvede puanları yeniden eşitlemenin şansını elde etti. Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 2 maçını da kaybetmişti. Göztepe ve Galatasaray yenilgilier sonrasında iç sahada kazanılacak 3 puan da büyük önem taşıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe’de henüz hazır olmayan Luiz Gustavo, tedavi süreci devam eden Diego Perotti, kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve sarı kart cezalıları Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Bel ağrıları olan Sadık Çiftpınar’ın da kadroda olması beklenmiyor. Tedavi sürecini tamamlayan İrfan Can Kahveci ise 21 kişilik maç kadrosuna alınacak.

Fenerbahçe'de sarı alarm, Antalyaspor'da tek eksik

Fenerbahçe’de 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci kart görmesi halinde Konyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecekler. Bu arada Antalyaspor'da tek eksik Ufuk Akyol olarak görünüyor.

YANAL İLE EROL BULUT KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe-Antalyaspor maçında halef-selef karşı karşıya gelecek. Geçen sezon sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğünü yapan eski teknik direktör Ersun Yanal ile şu anki teknik direktör Erol Bulut da kozlarını paylaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe 11

•Altay Bayındır

•Gökhan Gönül

•Attila Szalai

•Marcel Tisserand

•Filip Novak

•Jose Sosa

•Ozan Tufan

•Mesut Özil

•Bright Osayi Samuel

•Dimitris Pelkas

•Mame Thiam

Antalyaspor 11

•Boffin

•Bünyamin

•Veysel

•Kudriashov

•Eren

•Nuri Şahin

•Hakan

•Fredy

•Gökdeniz

•Amilton

•Orgill

50. KEZ RAKİP OLACAKLAR

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 89 golüne, Akdeniz temsilcisi 42 golle karşılık verdi. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine 3 kez yenildi. İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı.

Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 23 maçtan 20'sini kazandı, sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0 ve geçen sezon aynı skorla mağlup oldu. İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 56 gol attı, kalesinde 19 gol gördü.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 49 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.