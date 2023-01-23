Kadıköy'de dron destekli trafik denetimi yapıldı
İstanbul Kadıköy'de polis ekipleri, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Bağdat Caddesi Şaşkın Bakkal kavşağında, dron desteği ile sürücüleri kırmızı ışık ihlali, uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme ve emniyet kemeri ihlallerine yönelik denetledi.
Polis dronu tarafından kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.
Denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 4 sürücüye 436'şar lira ceza kesildi.
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