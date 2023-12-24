Kadıköy'de derbi ateşi: Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Lider Fenerbahçe derbide en yakın takipçisi Galatasaray'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Cihan Aydın ise mücadelede 4. hakem olarak görev yapacak.

Dev derbi beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

İki takım da 43 puanda

Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve 1 mağlubiyetle ilk iki sırayı aldı.

Averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, attığı 44 golle ligin en çok skor üreten takımı konumunda.

Eksikler

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Fred cezalı oldukları için takımlarını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında oynayamayacak.

Sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo bu akşam derbide kart görmesi durumunda 19. haftadaki İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE: Livaković, Osayi, Serdar (Samet), Djiku, Ferdi, İsmail, Crespo, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Barış Alper, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.