AjansHaber.com.tr Gündem Kadıköy'de cami kundaklamaya çalışan kişi aranıyor

Kadıköy'de bir camiyi yakma girişiminde bulunan şüpheli aranıyor

Kadıköy'de bir cami, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılmak istendi.

Alınan bilgiye göre, Acıbadem'deki Faik Paşa Camisi'nden, cemaat namazdayken dumanlar yükselmeye başladı. Cami görevlisi ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederken, polis ve itfaiye ekiplerine de ihbarda bulunuldu.

Yangın, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin caminin kadınların namaz kıldığı bölümüne girdiği, buradaki şal ve başörtülerini toplayıp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

Cami görevlisi Abdullah Sayantürk, "Namaz bitince aşırı dumanı gördük. Yangın tüpleriyle camı kırıp yangını söndürdük. Kameradan gördüğümüz kadarıyla namazdayken bir kadın giriyor ve örtüleri toplayıp yakıyor. Sonra da kaçıyor" şeklinde konuştu.

Polis, camiyi yakmaya çalışan kadının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
"Avrupa'nın zayıflığını bir kez daha gösterdi"
'Palalı Sabri'nin çetesine operasyon
Çavuşoğlu düzensiz göçmen sorunuyla ilgili konuştu
Akciğerdeki kitle Kovid tedavisi sonrası kayboldu
Japon turistin yaralanmasıyla ilgili tutuklama
Mehmet Aydın ilk kez mağdurlarla yüz yüze geldi
Kovid-19 aşısını yapılmış gibi gösterip satmışlar