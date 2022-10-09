AjansHaber.com.tr Gündem Kadıköy'de bir binada patlama oldu!

Kadıköy'de bir binada patlamanın ardından yangın çıktı!

İstanbul Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın ardından binada yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken yanan binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ak Partili Katırcıoğlu aynı kareye girmek istemedi
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor!
Kadıköy'de bir binada patlama oldu!
Bakan Kurum: Leyleğin ömrü laklakla geçermiş
MİT, Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
İkiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı!