Kadıköy Belediyesi'nin 2.300 İşçisi Greve Başladı

CHP'li Kadıköy Belediyesi işçileri, Kadıköy Belediyesinin Genel-İş 1 No'lu Şubenin işçilerle birlikte hazırladığı TİS taslağında yer alan talepleri yok sayması nedeniyle greve gitti.

Kadıköy Belediyesi işçileri enflasyon oranında zam isterken, Kadıköy Belediyesi enflasyonun yarısının altında kalan bir zam önermişti. İşçiler gece 00.01 itibariyle işyeri önlerine grev pankartı astı.

Akşam saatlerinde Kadıköy Belediyesi'nin çağrısı sonrası belediye binası önüne çok sayıda polis sevk edildi. Polisler sokağa çıkma yasağını gerekçe göstererek işçilerin dağılmasını istedi, aksi takdirde müdahale edeceklerini ve ceza keseceklerini söyledi.

CHP'li Kadıköy Belediyesi enflasyon oranının yarısından daha az zam teklif edince 2.300 işçi greve gitti!



8 ay süren toplu sözleşme görüşmelerinde Kadıköy Belediyesi işçilerin taleplerini karşılamadı.



Saat 00:01 itibarıyla "Bu işyerinde grev var" pankartları binaya asıldı. pic.twitter.com/4Rd2q2gsky — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 15, 2021



Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi saat 00.00 itibariyle başladı. "Bu İşyerinde Grev Var" Pankartı asıldı.

Gündüz saatlerinden itibaren belediye binası önünde toplanan işçiler polisin engellemesi üzerine belediye binasına girerek grevi burada beklemeye başlamıştı.

Bu süre içinde belediye yönetiminden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya dönük bir adım atılmaması üzerine işçiler ilan ettikleri gibi 16 Şubat'ta grevi başlattılar. Belediye binasındaki kaloriferler kapatıldı, işçiler geceyi binanın bahçesinde geçirecekler.