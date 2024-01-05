1999 sonrası sigortalı olanlara "kademeli emeklilik" geliyor!

EYT düzenlemesiyle 5 milyonu aşkın EYT'li vatandaş emeklilik hakkına sahip olmuştu. 9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar ise bu düzenlemeden yararlanamamıştı.

EYT düzenlemesini kimi 1 günle kimi bir ayla, kimi bir yılla kaçırmıştı.

EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için kademeli emeklilik sistemi gündemde. Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması durumunda, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanların erken emekli olabilecekleri belirtiliyor.

2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor.

Kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler? Kimler erken emekli olabilecek?

EYT sonrasında, 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.

2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik var mı?

Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar erken emekli olabilecekler.

Kademeli emeklilik düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen yeni kademeli emeklilik sisteminin ocak ayından itibaren TBMM’ye sunulması bekleniyor. En geç 15 Ocak kadar resmi gazetede yayınlanması beklenen düzenleme Şubat başında başvuruları kabul etmeye başlayacak.

Erken emekli olacaklar ama maaşları düşecek

Buna göre SSK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olabilecek. Kademeli emeklilikte şartlar, çalışanın sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebiliyor. Kademeli emeklilikte çalışanlar daha erken emekli olabiliyor ancak maaşları düşük oluyor.

Sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları

SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.

BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü.

Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü.

Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü.

İşte SGK'da kademeli emeklilik tablosu

9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 prim gün şartı aranacak.

2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 prim gün şartı aranacak.

9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 prim gün şartı aranacak.

2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 prim gün şartı aranacak.

2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 prim gün şartı aranacak.

2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 prim gün şartı aranacak.

2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 prim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 prim gün şartı aranacak.

2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 prim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 prim gün şartı aranacak.

2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 prim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 prim gün şartı aranacak.

2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 prim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 prim gün şartı aranacak.

2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 prim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 prim gün şartı aranacak.

2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 prim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 prim gün şartı aranacak.