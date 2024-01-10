Kademeli emeklilikte şartlar belli oldu!
Kamuoyunda "ikinci EYT" olarak adlandırılan "kademeli emeklilik" için çalışmalar başladı. Kademeli emeklilik düzenlemesini içeren taslağın, nisan ayında TBMM'de ilgili komisyona sunulması bekleniyor. İşte, kademeli emeklilikte sigorta giriş tarihine göre düzenlemede yer alması beklenen şartlar!
Kamuoyunda "ikinci EYT" olarak adlandırılan "kademeli emeklilik" şartları belli oldu.
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İşte kademeli emeklilikte sigorta girişine göre yaş ve prim gün sayısı şartarı:
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9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.
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2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.
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