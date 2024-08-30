Kaçak durumdaki suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) yurt içi ve yurt dışındaki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

MİT, 2018’de yurtdışına kaçan “CAMGÖZ Grubu” olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü lideri 'Deniz' kod adlı Binali Camgöz’ün Karadağ’dan Türkiye’ye getirilmesini sağladı.