Kaçak akaryakıt için tesis kurdular

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.U'nun, topladığı madeni yağlardan akaryakıt üretmek için Kestel ilçesindeki bir depoyu tesise dönüştürdüğü bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.U. ile 3'ü yabancı uyruklu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Kaçak tesiste gerçekleştirilen aramalarda 31 bin litre motorin, madeni yağlardan motorin yapmaya yarayan düzenek, tesisat ve çeşitli tanklar bulundu.

Şüphelilerden 5'i jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

F.U'nun da aralarında olduğu 4 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.