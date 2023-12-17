Kaç Suriyeli Türk vatandaşlığına geçti?

Türk vatandaşlığına geçen Suriyelilerin sayısını paylaşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "2023 aralık ayı itibarıyla 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazandı. Bunların 134 bin 422'si reşit, 100 bin 633'ü çocuk." ifadelerini kullandı.

Toplam göçmen sayısı: 4 milyon 613 bin 984

Bakan Yerlikaya ayrıca, 1 Aralık 2023 itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 237 bin 585'i geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 113 bin 761'i ikamet izniyle kalanlar, 262 bin 638'i uluslararası koruma kapsamında kalanlar olmak üzere toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunduğunu bildirdi.